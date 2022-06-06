أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشدة التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي من إساءة لجناب عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام.

وجاء في بيان لها صدر اليوم: إن الله تعالى حفظ مقام محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:( إنا كفيناك المستهزئين)، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، وجنابه منصور، والمسيء إليه مخذول، قال الله تعالى:( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم)، وقال جلّ شأنه:( ورفعنا لك ذكرك)، وقال عزّ من قائل:( إن شانئك هو الأبتر).

ودعت الأمانة، المسلمين إلى التعريف بمحمد صلى الله عليه وسلم وما احتوت عليه رسالته الخالدة، وسيرته العطرة، من خير وبر ورحمة للناس أجمعين، قال الله تعالى:( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، وإن القيام بذلك؛ كما أنه من مقتضيات الإيمان به نبياً ورسولاً، كما في قوله تعالى:( فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)، فهو كذلك أبلغ رد على من يحاول أن يسيء إلى جنابه عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه ربه بقوله سبحانه:( وإنك لعلى خلق عظيم).