استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي وعدداً من مسؤولي الهيئة.وتسلم أمير الرياض نسخة من التقرير السنوي للعام المالي 2021، متضمناً أنشطة وإنجازات الهيئة.كما اطلع على نتائج مؤشر مطابقة السلع المتداولة في منطقة الرياض للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة لعام 2021.