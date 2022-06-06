في حين تغلق وزارة الحج والعمرة السبت القادم باب التسجيل في المقاعد المخصصة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، أكدت وزارة الحج، أن الحجز الأولي في التسجيل الذي بدأ منذ الجمعة الماضي لا يعني قبول التسجيل في الحج ما لم تصل رسالة تأكيد على الجوال بالقبول النهائي، مبينة أن من شروط الحجز تسديد قيمة الباقة خلال الفترة المحددة حتى لا يتم إلغاؤه وأن رقم الجوال الذي يستخدم في الحجز لا يمكن استخدامه لحجز آخر، مشيرةً إلى أن تحقيق رغبات التعجل أو التأخير في مغادرة منى يكون حسب المتاح، مشددة على أهمية الالتزام بالمغادرة بحسب ما يقع عليه اختيار الحاج من تعجل أو تأخير مع عدم السماح للحاج بتكرار الحجز وأن تاريخ رحلة العودة يخضع لتوفر رحلات الطيران وما يتم إبلاغ الحاج به من قبل شركة الحج.