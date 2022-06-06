حظيت الطالبة اعتزاز سعد النفيعي بالصف السادس الابتدائي بمدارس تبوك العالمية، باستقبال حافل في مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، بعد أن حصلت على المركز الثاني عالميا، من خلال مسابقة الحساب الذهني العبقري الصغير التي اقيمت في جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ، إذ تم استقبالها بالورود، وسط فرحة غامرة من الحضور الاعلامي والوسط التعليمي الذي بارك لها هذا الانجاز.

وعبرت الطالبة اعتزاز عن سعادتها بهذا الانجاز الذي حققته في هذه المسابقة العالمية، وهي تهدي هذا الانجاز الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامير محمد بن سلمان.

فيما عبر والد الطالبة اعتزاز سعد النفيعي عن فخره بتحقيق ابنته هذا المركز العالمي في مسابقة الحساب الذهني، وقال انه انجاز للوطن والكل سعيد بهذا التفوق الذي يسجله أبناء الوطن في شتى المجالات. واشارت والدة الطالبة الى ان ابنتها كانت تتدرب بشكل مكثف على هذه المسابقة، وكان لديها الطموح في أن تحصل على مراكز متقدمه فيها، والحمد لله حققت ما تصبو اليه فهو انجاز يحسب للوطن.

من جهتها، اكدت معلمتها فداء غانم أن الطالبة اعتزاز من الطالبات الموهوبات، خصوصا في حساب الرياضيات ما مكنها من الفوز في هذه المسابقة ورفع علم المملكة عاليا محققة هذا الانجاز الوطني.