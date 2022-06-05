تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وفريق عمل الأمانة، سير الأعمال التطويرية بمركز آل أبو نقطة المتحمي التاريخي في مركز طبب، واطلع على سير أعمال الترميم التي تتم وفق المواد والطرق الصحيحة، وبما يتوافق مع النمط العمراني للقرية، مستمعاً إلى ملاحظات وطلبات الفريق التنسيقي.



وأكد أمين عسير أن هذه المطالبات محل التقدير والاهتمام، مشيراً إلى أن الأمانة وُضعت لخدمة المواطنين وتستشعر مطالبهم، مؤكداً اهتمام أمير عسير الأمير تركي بن طلال بالقرى التراثية والعمل على تطويرها واستثمارها والمحافظة عليها، موجهاً شكره للجميع على الاهتمام بالمحافظة على الموروث التراثي بما يتواكب مع التطلعات للمحافظة على هذه الموروثات والقرى التراثية والتاريخية. وقال إن هناك مشاريع تطويرية للقرية سيبدأ العمل بها خلال الأشهر القادمة.

يُذكر أن الأمانة تعمل على تطوير عدة قرى تراثية وفق توجيهات أمير منطقة عسير، ومنها مركز آل أبو نقطة التاريخي، الذي يضم عدداً من المباني الأثرية الممتدة منذ عقود حتى يتسنى لزوار المنطقة التمتع بهذا المركز، الذي سيكون أيقونة معمارية، وواحدا من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية الجديدة بالمنطقة، فيما يُعد موقع مركز آل أبو نقطة المتحمي التاريخي من أهم المواقع بالمنطقة، الذي يبعد نحو 26 كيلومترا عن مدينة أبها.