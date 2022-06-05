باشرت فرق الدفاع المدني والفرق الفنية الميدانية للكهرباء حريقا محدودا في محطة تحويل حفر الباطن شرق المحافظة الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من خمسة أحياء.

وأكدت الكهرباء السعودية في بيان لها أن الحريق محدود في محطة تحويل حفر الباطن، ونجحت الفرق الميدانية بالتعاون مع الدفاع المدني في إخماد الحريق، كما تمكنت الفرق المختصة بالشركة من إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين.

من جهة أخرى، تسبب انقطاع الكهرباء في فوضى كبيرة بالطرق الرئيسية بسبب توقف إشارات المرور وتوقف المحلات التجارية عن البيع وتقديم الخدمة، إضافة إلى خروج الطلاب من المدارس بسبب ارتفاع درجة الحرارة.