أطلق ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية التابعة له خدمة التبليغات القضائية بالبريد الإلكتروني والجوال لجميع أطراف الدعوى، حيث تتيح الخدمة تبليغ أطراف الدعاوى بمواعيد الجلسات القضائية عبر رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، ويتضمن التبليغ عبر الخدمة تفاصيل الدعوى وبياناتها وموعد جلسة التقاضي المحدد لها، وتتمثل خطوات الدخول إلى الخدمة في اتباع الرابط المرسل بالجوال والبريد الإلكتروني والاطلاع على تفاصيل التبليغ ومرفقاته بعد التأكد من الأحقية في ذلك عبر رمز التحقق المرسل.

ويأتي إطلاق خدمة التبليغات القضائية عبر البريد الإلكتروني والجوال لجميع أطراف الدعوى ضمن خطوات متتالية يقوم بها ديوان المظالم ويوليها اهتمامًا، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من الشيخ الدكتور خالد اليوسف، في سبيل رقمنة جميع خدمات التقاضي؛ توفيرًا للوقت والجهد والمال لكل أطراف التقاضي، إضافة إلى ما يتحقق من خلالها من دقة وسرعة في إنجاز الخدمات والدعاوى.