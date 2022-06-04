أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه في حال رغبة المرأة المتقدمة للتسجيل للحج في موسم العام الحالي 1443، إضافة مَحرَم مرافق لها، فإنه يشترط عدم أدائه لمناسك الحج خلال السنوات الخمس السابقة.

وأكدت الوزارة أنه عند التسجيل وإضافة مرافق، يظهر حقل إلزامي للإقرار بأنه لم يسبق له أداء فريضة الحج، كاشفة أن الأولية للقبول لمن لم يسبق له الحج، مشددة على أنه يمكن إضافة المرافق بعد حذف طلبه كشخص متقدم، كما يمكن للمتقدم الرئيسي إضافة متقدم مرافق إلى قائمة المرافقين المتقدمين.

وأفادت بأنه يمكن للمتقدم التعديل على رغبة التسجيل للحج قبل انتهاء فترة التقديم وإصدار التصريح، فيما يمكن للمتقدم حذف رغبة التسجيل للحج من خلال اختيار «الاستعلام عن حالة الطلب» وإكمال البيانات، واختيار «حذف الطلب» في أسفل الصفحة.

وشددت على أنه عند حجز المتقدم الرئيسي والمتقدمين المرافقين لباقة من باقات الحج التي تم طرحها، فإن أجر الباقة يحسب بعدد الأشخاص المضافين لقائمة المتقدمين.