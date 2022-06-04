كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصدت صباح اليوم (السبت) هزة أرضية في الكويت بقوة 4.98 درجة على مقياس ريختر، وعمق نحو 7 كيلومترات، وتبعد 70 كيلومترا شمال غرب مدينة الخفجي.

وقال لـ«عكاظ»: المنطقة الشرقية آمنة ولم يتم رصد أي هزة أرضية فيها، مبيناً أن مركز المخاطر في الهيئة يتابع على مدار الساعة جميع المناطق عبر 300 محطة رصد منتشرة في السعودية.

يذكر أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل سجلت صباح اليوم زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي، وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية إن الزلزال حدث في تمام الساعة 4:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، مؤكداً أن العديد من المواطنين والمقيمين شعروا به في أنحاء البلاد.