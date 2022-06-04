أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة 1443/10/25 الموافق 2022/5/26 حتى 1443/11/2 الموافق 2022/6/1، عن ضبط 13,702 مخالف، منهم 8362 مخالفاً لنظام الإقامة، و3513 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1827 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 253 شخصاً، 50% منهم يمنيو الجنسية، و41% إثيوبيو الجنسية، و9% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 18 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 76,836 وافداً مخالفاً، منهم 73,539 رجلاً، و3297 امرأة، وتمت إحالة 64,752 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2613 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,985 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.