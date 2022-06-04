أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي في تصريح لـ«عكاظ» أن الوزارة أكملت التجهيزات والاستعدادات كافة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم التسهيلات لهم منذ وصولهم حتى مقر السكن المخصص لهم.

وكانت أولى طلائع ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج قد وصلت، صباح اليوم (السبت)، إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا.

وحملت أولى الرحلات الواصلة من إندونيسيا على متنها 400 حاج، فيما تتواصل الرحلات تباعاً من ماليزيا والهند.

وكان في استقبال الحجاج وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي وعدد من المسؤولين في الوزارة.