أكدت وزارة الحج والعمرة أنه كلما زاد عدد الأفراد المسجلين في الطلب الواحد من حجاج الداخل قلت نسبة واحتمالية التأهل في القرعة لاختيار المرشحين.

وبينت الوزارة في الدليل الإرشادي لشروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة لحج هذا العام 1443هـ أن الباقة الاختيارية هي الباقة التي يتم اختيارها في حال انتهاء مقاعد الباقات المفضلة وفق السعر الذي اختاره الراغب في الحج أثناء التسجيل، وفي حال سجل مجموعة أفراد في طلب واحد فإن النظام يتعامل مع المجموعة كاملة كطلب واحد، وإذا لم يستوفِ أحد الأفراد الشروط يتم إلغاء الطلب بأكمله، مشيرة في الدليل إلى أنه في حالة لم يستكمل أي من المسجلين للبيانات المطلوبة يتم إشعاره بذلك لاستكمال التسجيل.

وأوضح الدليل أن شرط من لم يسبق له الحج يتم التحقق منه حسب بيانات مركز معلومات الحج والعمرة، وأن سداد الفاتورة خلال 48 ساعة ولا تحسب أيام العطل والإجازات ضمن المهلة المتاحة للسداد وفي حال لم يتم السداد خلال المهلة المحددة يتم إلغاء الحجز.

وتضمن الدليل أنه بعد الترشيح ووصول الرسالة النصية للمتقدم وإتمام الدفع فإنه إذا تم إلغاء تصريح الحج دون إلغاء الحجز فلن تسترد أي مبالغ مالية، وذلك حسب سياسة الإلغاء، وأن أي تأخير في إلغاء الحجز له عواقب مالية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الإلغاء المتضمنة أن أي تأخير عن كل يوم يترتب عليه خصم نسبة من قيمة الحجز حسب الجدول التفصيلي، على أن يتم طلب الاسترداد المالي من خلال تقديم طلب استرجاع مبلغ واختيار البنك وإدخال الآيبان البنكي ومن ثم تتم مراجعة الطلب وتنفيذه خلال 7 أيام عمل.