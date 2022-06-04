بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملكة مملكة الدنمارك الملكة مارجريت الثانية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالتها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملكة مملكة الدنمارك الملكة مارجريت الثانية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالتها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.