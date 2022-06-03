أهدت الطالبة السعودية اعتزاز سعد النفيعي من تعليم منطقة تبوك عبر «عكاظ» تحقيقها المركز الثاني في المسابقة العالمية الحساب الذهني العبقري الصغير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللوطن والمواطنين في المملكة العربية السعودية. مؤكدة أن هذا الإنجاز لا يستغرب على أبناء وبنات السعودية الذين يرفعون اسم الوطن في جميع المحافل الدولية.

من جهته قال لـ"عكاظ" سعد النفيعي والد الطالبة اعتزاز أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات أبناء وبنات المملكة العربية السعودية في جميع المواقع ويأتي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذين لايؤلون جهدا في تذليل العقبات أمام أبنائهم الطلاب والطالبات في جميع المناطق وتقديم كل ما يرفع من الوطن أمام العالم.

وقدم النفيعي هذا الإنجاز للقيادة السعودية ولوزارة التعليم وتعليم منطقة تبوك.

وفازت الطالبة اعتزاز النفيعي بالمركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني العبقري الصغير والمقامة في مصر العربية.