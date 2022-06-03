أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاع رأي حول إنجاز الطلبة السعوديين في الآيسف 2022. وشارك في الاستطلاع 1034 من المشاركين، منهم 70% ذكور، و30% إناث. وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: ما الذي يعنيه حصول الطلاب السعوديين على 16 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة؟ وأجاب 48% من العينة بأنهم يشعرون بالفخر، و17% يرون أن المواطن هو أثمن الثروات للبلاد، و13% يرون أن شبابنا لا يقلون شأنا في الإنجاز العلمي والتقني عن نظرائهم في الدول المتقدمة علميا وصناعيا، فيما يرى 13% أن تعليمنا قادر على صنع أجيال تنافس عالميا، و9% يرون أن ذلك يعد نجاحا للاستثمار.

وفي ما يخص منح الابتعاث والقبول الفوري في الجامعات ومن يجب أن يحصل عليها، قال 86% من العينة إن جميع الطلاب المشاركين في مسابقات المعرض الدولي للعلوم والهندسة يستحقون الابتعاث، و14% يرون أن ذلك يجب أن يكون لمن حققوا جوائز.

وحول أهمية إيجاد أنظمة ولوائح تعليمية مصممة خصيصا لمساعدة الطلاب الموهوبين، أجاب 93% بـ«نعم»، فيما أجاب 7% فقط بـ«لا».

وحول تكثيف تدريب المعلمين على اكتشاف الطلاب الموهوبين أبدى 95% موافقتهم فيما كان 3% محايدين و2% غير موافقين.

وقال 94% من العينة إنه يجب تكثيف الدورات التدريبية والحوافز للمعلمين الذين يدرسون الموهوبين، فيما كان 4% محايدين، و2% غير موافقين.

وحول ضرورة أن يخضع من يدرس الموهوبين لبرنامج تدريبي خاص يرى 88% وجوب ذلك فيما كان 8% محايدين، و4% غير موافقين.

وحول أن يشرح الطلاب الفائزون للجمهور عبر وسائل التواصل الجماهيري طرقهم في المذاكرة والتحصيل وافق 87% فيما 7% كانوا محايدين و6% غير موافقين. وحول تأثير الطلاب السعوديين في هذه المسابقة تأثيراً إيجابياً في الطلاب وأوجد لديهم دافعية للتحصيل الدراسي، قال 88% «نعم»، و7% محايدين و5% يرون غير ذلك.