بدأت وزارة الحج و العمرة اليوم (الجمعة) استقبال طلبات المتقدمين لحج موسم هذا العام 1443 من المواطنين والمقيمين عبر منصة التسجيل في موقعها الإلكتروني.

واشترطت الوزارة للتسجيل أن يكون المتقدم سعودياً أو مقيما داخل السعودية، وأن لا يتجاوز سنه 65 عاما ميلاديا، وأن يكون مكتمل التحصين في تطبيق «توكلنا»، مع التأكيد على أن الأولوية ستكون لم يسبق له الحج من قبل.

يذكر أن الموقع الإلكتروني شهد ضغطا كبيرا نتيجة إقبال الراغبين في التسجيل، ما دعا وزارة الحج والعمرة إلى التاكيد على أن أسبقية التسجيل لا تعني الأولوية في القبول، وإنما العبرة بتوافر الضوابط والاشتراطات المطلوبة.