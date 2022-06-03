كشفت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تنص على أنه في حال خروج الوافد بتأشيرة «خروج وعودة» ولم يعد خلال الفترة المحددة في التأشيرة، يتم منعه من الدخول لمدة 3 سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

وأكدت «الجوازات» أنه يتم احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري، مشددة على أن قرار المنع من الدخول لا يشمل التابعين والمرافقين.

وأفادت بأنه في ما يتعلق بخروج التابعين والمرافقين للوافدين من الأبناء أو البنات وعدم عودتهم، واستمرار ظهورهم في منصة «أبشر» لولي الأمر، فيتم إلغاؤهم وإسقاطهم من قائمة التابعين بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

وكانت «الجوازات» قد أعلنت أنه سيتم تسجيل عبارة «خرج ولم يعد» لأي وافد أصدر تأشيرة «خروج وعودة» بشكل آلي، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، ولا حاجة لمراجعة إدارة الجوازات كما كان سابقا لتسجيل «خرج ولم يعد» للوافد.