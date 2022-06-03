رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، (الخميس)، بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن، مؤكدا أن السعودية أظهرت «قيادة شجاعة» من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.

وأضاف بايدن في بيان «كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلما منذ بدأت الحرب قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل».وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن (الخميس)، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين. وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت «بشكل إيجابي» إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.