أعرب المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف بن عابد الزارع، عن سعادته وفخره واعتزازه بمخرجات مسابقة «فنون جدة» وما حوته من مواضيع وطنية تحكي تلاحم الشعب والقيادة من خلال زرع حب الوطن في عقول النشء باستخدام فرشاة الرسم التي عبروا بها عن حبهم وانتمائهم لهذه الأرض الطيبة وولائهم لقيادتهم الرشيدة، إضافة لتنمية مهارة أساسية من المهارات التعليمية التي تستهدفها مناهجنا.

جاء ذلك خلال تدشينه للنسخة الخامسة من المسابقة بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من الموهوبين في مجال الرسم، أطلقوا العنان لمخيلتهم معبرين عن شكرهم للمولى عز وجل بسلامة خادم الحرمين الشريفين، ومتباهين برؤية الوطن التي أطلقها عرابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقد صاحب المسابقة عدد من الورش الفنية منها الخط العربي وطباعة الاستنسيل، وكرّم الزارع الفائزين والفائزات في النسخة السابقة (الرابعة)، إضافة لتكريمه شعبة ومعلمي التربية الفنية بمكتب التعليم بالنسيم الذين أشرفوا على تنظيم المسابقة بالشراكة مع مكتب وسط جدة (بنات).

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق، أن الطلاب والطالبات رسموا لوحة لجدة الجميلة أعطت انطباعا عن مدى استفادتهم من مثل هذه المسابقات في تنمية مهاراتهم.

فيما أكد مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي، أن هدف المسابقة منذ انطلاقها عام ١٤٣٥هـ، هو ترسيخ مفاهيم عديدة لدى الطلاب في مواضيع شتى نثر الطلاب والطالبات من خلالها إبداعاتهم المتواصلة لما يحملونه من أحاسيس ومشاعر، موضحاً أن أحد أهم الأهداف المرسومة هو تسيد أبنائنا وبناتنا للمشهد التشكيلي في الوطن.

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب وسط جدة (بنات)، أن المسابقة تنتظرها الطالبات كل عام بشوق وحماس للدخول في منافسة شريفة للارتقاء بالذوق العام والانخراط في الساحة التشكيلية بعد اكتساب أهم المهارات الفنية التي تؤهلهم لتقديم فن راق.