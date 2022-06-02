حصد الفريق السعودي المشارك بالمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا آيتكس 2022 ITEX ممثلا بوزارة التعليم من قبل الإدارة العامة للموهوبين 8 ميداليات عالمية منها 6 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية.

وشارك الفريق السعودي بـ 8 مشاريع، 4 للطالبات و4 مشاريع للطلاب بمجالات علمية متنوعة بالمعرض الدولي، وحصلت الطالبة جنى زكائي والطالب فيصل المحيش على جائزتين خاصة من الجمعية الإندونيسية للنهوض بالاختراع والابتكار.

وحصلت الطالبتان جنى الريفي وميمونة فطاني على جائزة خاصة من المكتب الخليجي لبراءة الاختراع، وسجلت أميرة العجلان عن مشروعها «لُعبة حاسوبية مبتكرة لاكتشاف وقياس اضطراب الوسواس القهري لدى طلبة الجامعات السعودية» الأول عالمياً في معرض آيتكس الدولي للاختراع والابتكار والتقنية المقام في دولة ماليزيا، وتحدثت أميرة العجلان لـ «عكاظ» قائلة: نلت شرف تمثيل المملكة العربية السعودية في معرض آيتكس الدولي للاختراع والابتكار والتقنية، وبفضلٍ الله حصلت على كأس الكؤوس لأفضل مخترعة شابّة لفئة المخترعين الصغار من عمر ١٣ الى ١٧ عاما، والذي يمثل الجائزة الكبرى في المرحلة ما قبل الجامعية، وتُمنح هذه الجائزة المرموقة لشخص واحد فقط في فئته، إضافة إلى ميدالية ذهبية، وإن دل هذا الإنجاز على شيء ما فسيكون اهتمام هذا الوطن العظيم بأبنائه، ونهدي هذا الإنجاز للشعب السعودي العظيم ولولاةِ الأمر، وأحب أن أشكر عائلتي العزيزة على دفعنا للتعلم والشكر موصول أيضًا للمدرسة والأصدقاء وإدارة الموهوبات. وللجهة التي ساندتني في العمل على الاختراع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن العريقة ممثلةً ببرنامج البحثي لطلبة الثانوية Hxplore202،

من جهتها، أكدت لـ«عكاظ» جنى سليمان الريفي من تعليم الرياض والفائزة بالميدالية الذهبية عن مشروعها «الخلايا الكهروضوئية المركزة والحرارية لكفاءة عالية للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية» قائلة: إن بحثي يهدف إلى رفع كفاءة الخلايا الشمسية بالمملكة العربية السعودية في تطبيق تقنية «Spectrum beam splitting»، وهي تقنية جديدة لم يسبق التعرف عليها وتطبيقها في المجالات الصناعية في المملكة، سُعدت بتمثيلي المملكة في المعرض الدولي «آيتكس» للاختراعات والابتكارات وكلي فخر برفعنا راية المملكة أثناء فوزي بالميدالية الذهبية، والحصول على جائزة دولية مقدمة من مكتب براءة الاختراعات الخليجي.

من جانبه، ذكر فيصل المحيش من تعليم الأحساء أنه فاز بثلاث جوائز عالمية ميدالية ذهبية، وجائزة أفضل مبتكر من Asian Young Inventors Exhibition و جائزة خاصة من الجمعية الإندونيسية للنهوض بالاختراع والابتكار

Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) عن مشروعه «تصنيع محلول كهربائي من ألياف وأسلاك النانو فعّال من حيث الكفاءة والجودة ليتم استخدامه في خلايا الوقود الهيدروجينية»، الحمدالله دائما وأبدا، شكرا لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لدعمهم المتواصل واللا محدود للشباب السعودي، الوطن يوماً بعد يوم يتبوأ مكانته التي تليق به، أشكر كل من ساندني ووقف بجانبي لتحقيق هذا الإنجاز. حقيقةً أشعر بشعور مليء بالفخر، نحن الجيل الذي راهنت عليه الرؤية، وها نحن الحمدالله حققنا ونلنا مرادنا

وتحدث مشاري عبد الله الدوسري من تعليم الشرقية، قائلا: تشرفت بتمثيل الوطن في هذا المحفل الدولي وأبارك للوطن هذا الإنجاز، كما أبارك لزملائي المشاركين جميع الجوائز التي حققوها، وأشكر وزارة التعليم على دعمها لنا، وأشكر المشرفين الذين وقفوا معنا، وحصلت على ميدالية فضية في مجال المواد في معرض آيتكس المقام في ماليزيا لمشروعي «تطوير مواد تعتمد على الكروم لاستخدامها في التبريد المغناطيسي»

وأوضحت ميمونة قطاني من تعليم مكة قائلة: مررت بمراحل كثيره قبل الترشح لآيتكس بحيث كنت في مسابقة إبداع التابعة لموهبة ومن ثم تم ترشيحي لمعرض آيتكس، وفكرة بحثي كانت بعنوان «زيادة كفاءة الأشعة فوق البنفسجية باستخدام مركب ثاني أكسيد التيتانيوم لتعقيم مياه المسابح» وحصلت على جائزتين، وحصلت على الميدالية الفضية وتكريم خاص من مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون والحمدالله قدرنا نشرف الوطن.

وتحدث لـ «عكاظ» المهندس ناصر بن عبد العزيز اليمني المشرف على تدريب الفريق السعودي المشارك والمحكم بمجال الابتكار وريادة الأعمال قائلا: تم الاستعداد للمشاركة الدولية بمعرض آيتكس للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا 2022 ITEX بعقد عدة لقاءات وورش تدريب للفريق المشارك، وذلك لتجويد مشاريعهم إذ تم التدريب على مهارات العرض والتقديم ومهارات المقابلة الشخصية ومهارات العرض الشفهي، وكذلك تعريفهم وتدريبهم على المعايير الدولية لتحكيم المشاريع، وتم خلالها استعراض أهمية تسجيل براءة الابتكارات لدى الهيئة السعودي للملكية الفكرية وكذلك أهمية وجود النماذج الأولية وتصنيعها بالإضافة الى تحليل التكلفة للمنتج Cost analysis، كما بين المهندس اليمني أهمية هذه المشاركات الدولية ولتعريف العالم بإنجازات ابناء الوطن.

فيما عبر الطالب وليد عداس من جامعة طيبة الفائز بالميدالية الذهبية في آيتكس ٢٠٢٢ فئة ١٨-٢١ سنة بمشروع «روبوت الصيانة أبراج الاتصالات وأبراج الضغط العالي وأعمدة الإنارة» عن سعادته، وأضاف: انا مليء بالفخر كوني استطعت أن أرفع راية التوحيد ووطننا العظيم في أحد المحافل الدولية وأيضاً عودتي بالميدالية الذهبية على مستوى العالم، هذا إنجاز أهديه للوطن بأكمله عامة وخاصة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة المدينة الأمير فيصل بن سلمان، لا يوجد كلام كاف أصف فيه المشاعر التي في داخلي طوال رحلتنا في ماليزيا ونحن مليئون بالفخر ونحمل على عاتقنا تمثيل المملكة بأبهى صورة.