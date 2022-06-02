حددت وزارة التعليم يوم الـ18 من شهر ذي الحجة القادم موعدا لبدء اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية العامة المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ والتي سوف تستمر حتى يوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه، على أن يكون اختيارهم على مستوى إدارة التعليم.

وبينت الوزارة في آلية تنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني أن مدير التعليم يشكل لجنة إشرافية برئاسته وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية، ومدير الاختبارات والقبول للإشراف والمتابعة لأعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ٤٤٣ ١هـ، وتكون مهامهم على النحو التالي: حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم، تحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار؛ على أن يتسع لاختبار ٥٠٠ طالب، وفي حال زاد العدد عن ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر وتقوم اللجنة الإشرافية بتشكيل اللجنة التنفيذية ويرأسها مدير الاختبارات والقبول وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل ١٥٠ طالبا) ومراقبين للجان (مراقب لكل ٢٥ طالبا) وحارس للمقر.

وتضمنت الآلية أن تقوم اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم بتنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية؛ ومن مهامها الآتي: تحديد المواد الدراسية المستهدفة وإعداد جداول الاختبارات وتجهيز نماذج الاختبارات، والنماذج البديلة ومراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج وطباعة شهادات الطلاب الخريجين، على أن يصدر مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة قرار تكليف اللجنة التنفيذية للعمل خارج وقت الدوام الرسمي؛ بواقع (٢٠) ليلة لإنهاء كافة أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية، على أن يتم تزويد الإدارة العامة للتقويم والقبول بصورة من قرارات التكليف وينفذ اختبار الدور الثاني للطلبة المنتقلين والمرحلين مع عودة الهيئة الإدارية على أن تتم عمليات التصحيح والرصد في الأسبوع الأول من عودة المعلمين للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.