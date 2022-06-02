تمكنت الفرق الرقابية في أمانة عسير، من رصد وإغلاق أحد الأحواش المخالفة نتيجة ضبط موقع عشوائي بأبها، استخدمه مخالفون كمسلخ دواجن عشوائي، ضمن الجهود المستمرة في مكافحة الظواهر السلبية داخل مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، بأن مراقبي البلدية وخلال جولاتهم المكثفة، تمكنوا من رصد وإغلاق موقع عشوائي جرى استخدامه مسلخا عشوائيا لذبح الدواجن بطريقة تفتقر لأدنى المعايير والاشتراطات الصحية، وتم مصادرة منتجات المسلخ قبل بيعها وتسويقها، وجاءت تلك الجهود بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بالمنطقة وبمساندة أمنية.

وأكد عدم التهاون مع جميع المخالفات، خصوصا التي تمس سلامة الغذاء، وصحة المستهلكين، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، داعياً الجميع إلى المسارعة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال مركز خدمة البلاغات الموحد 940 لمعالجة المخالفات البلدية.