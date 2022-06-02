كشف مدير عام موسم جدة نواف قمصاني أن الموسم استقبل أكثر من مليوني زائر خلال أقل من شهر منذ انطلاق فعالياته، متوقعا توافد ما يصل إلى 3 ملايين زائر خلال الشهر القادم.

وقال إن الموسم يتضمن خلال الفترة القادمة فعاليات عالمية كثيرة وجديدة، وستكون هناك حفلة عالمية ستقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل، كما ستكون هناك فعالية «كوميكون»، إضافة إلى فعاليات لم يتم إعلانها حتى الآن، وسيتم الكشف عنها خلال الشهر القادم

وحول إمكانية تمديد موسم جدة، قال قمصاني: التمديد قيد الدراسة، وبإذن الله سنسمع أخبارا حلوة سواء تم التمديد أم لا، نحن موعودون حتى تاريخ 30 يونيو بجدول غني بالفعاليات، بعضها تم إعلانها والبعض الآخر سيكون مفاجأة، وسيتم إعلانها أسبوعيا.



