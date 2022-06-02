كرم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع 386 طالباً من الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات والبرامج المحلية والوزارية للعام الدراسي 1443هـ، وذلك في الحفل الذي نفذته إدارة النشاط الطلابي أمس على مسرح الإدارة العامة للتعليم بالمبنى الرئيسي بحي السلامة.

وأشاد الزارع خلال كلمته في الحفل بما حققه طلاب وطالبات تعليم جدة، من حضور مشرف ومراكز متقدمة، في مختلف المسابقات والمشاركات المحلية والوزارية التي شاركوا فيها أخيرا، مؤكداً أن رفعهم لراية المملكة عالياً في المحافل العالمية يعكس حرصهم واهتمامهم ويعكس أيضاً الجهود المُخلصة لمن يقف خلفهم في مدارسهم وأسرهم، ليستمروا في تحقيق الإنجازات بهمة وشغف دائم نحو التفوق والريادة والسير في ركب رؤية المملكة التي صاغها عراب الرؤية ولي العهد الأمين - حفظه الله - مقدما لهم التهنئة بما حققوا من نجاح وتميز، والذي سيكون له دور مهم في مستقبل الوطن الغالي ونمائه.

واشتمل الحفل على عرض مرئي بعنوان «النشاط في أرقام»، وكذلك عرض مسرحي شارك فيه عدد من الطلاب بعنوان «مسرح الملهمين»، وكلمة لمدير إدارة النشاط الطلابي عوض العتيبي، واختتم الحفل بتكريم الطلاب.