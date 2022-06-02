اعتمدت وزارة التعليم تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443 لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وقالت الوزارة: يبدأ الطلاب والطالبات أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني اعتباراً من الأحد 20 ذي القعدة، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وأضافت: تبدأ الاختبارات التحريرية حضورياً لجميع المراحل الدراسية اعتباراً من الأحد 27 ذي القعدة وحتى الخميس 1 ذي الحجة القادم، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 ذي الحجة.