بدأ المركز الموحد للنقل، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المرحلة التجريبية الثالثة لمشروع حافلات مكة، الذي يتضمن تشغيل 3 مسارات إضافية، وهي، 5، 8، 9، تغطي 4 مواقع حيوية، تشمل، منطقة الحرم المكي، والعوالي والدائري الرابع والراشدية، وتضمنت المرحلة الثالثة تجهيز 55 حافلة، تعمل على مدار 22 ساعة، وتوفير وظائف 132سائقاً تم تدريبهم ومنحهم الرخص والشهادات المهنية اللازمة، وزيادة محطات التوقف لتبلغ 161 محطة، بهدف توسيع نطاق المستفيدين.

كما أعلن المركز محطات التوقف لكل مسار، من المسارات الثلاثة، فالمسار الخامس سيتوقف في مناطق الهرم، وأجياد، والروابي، وكدي، والهجرة، والدائري الثالث، والجامعة، والنسيم، والعوالي، والششة، فيما سيتوقف مسار 8 في السليمانية، والجميزة، والمعابدة، والروضة، والعزيزية، والهرم، والزهراء، والضيافة، والزاهر، وأم الجود، والدائري الرابع، أما مسار 9، فسيتوقف في محطة الراشدية، والخضراء، والمعيصم، والدائري الرابع، ومنى، والعزيزية، والجامعة، والمشاعر، والنسيم، والعوالي، والششة. وسيتم عرض تفاصيل مواعيد رحلات كل مسار على حساب حافلات مكة عبر منصة، «تويتر»، خلال الفترة القادمة.

ويسعى المركز الموحد للنقل، من خلال هذه المشاريع، إلى التقليل من الاعتماد على السيارات الخاصة داخل مدينة مكة المكرمة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية والتخفيف من الأثر السلبي على البيئة، والتقليل من الاختناقات المرورية مما ينعكس إيجاباً على تقليل متوسط مدة رحلات التنقل في مدينة مكة المكرمة.

وتم تجهيز الحافلات الجديدة لكي تتلاءم مع جميع فئات المستخدمين، وتزويدها بأنظمة الحريق والمساعدات الطبية الأولية وأنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الإلكترونية التي تعرض الوجهة والتوقيت، ونظام (هيدروليك) لتسهيل صعود ذوي الإعاقة إلى جانب توفير مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة. إضافة إلى أن جميع الحافلات مزودة بخدمة الإنترنت (الواي فاي) ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.

وتشرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على خطة استكمال مشروع حافلات مكة الذي يعد إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية، إذ شهد في مراحل تشغيله السابقة نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الزوار والمعتمرين وسكان مدينة مكة المكرمة.