شرعت امانة جدة في إزالة المواقع العشوائية في حيي بني مالك والورود، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة وإخلاء المنازل من السكان. ورصدت «عكاظ»، بدء عمليات الإزالة؛ وفقاً للجدول الزمني الذي حددته لجنة إزالة الأحياء العشوائية في المحافظة والتي أستانفت أعمالها عقب رمضان وتستهدف 12 حيا، وحددت انتهاء عمليات الإزالة في حيي بني مالك والورود في 7 يونيو.وفي الإطار، باشرت الجهات المعنية فصل الخدمات عن حيي مشرفة والجامعة، استعدادا لإزالتهما بتاريخ 4 يونيو، يعقبها أحياء العزيزية والرحاب والمحددة فصل الخدمات عنهما في 4 يونيو المقبل، ومن ثم البدء بأعمال الإزالة في 11 يونيو.وحدد موعد فصل الخدمات بحي الروابي في 4 يونيو، ومن ثم أعمال الإزالة في 11 يونيو، وتنتهي الإزالة في تاريخ 25 يونيو 2022. وتبدأ عملية رفع الأنقاض إلى أن تنتهي في تاريخ 25 سبتمبر.وتباشر الأمانة إشعار سكان حي المنتزهات في 11 يونيو، وفصل الخدمات سيكون في 18 يونيو، وبدء أعمال الإزالة ستكون في 25 يونيو، كذلك سيتم إشعار سكان حي قويزة بالإخلاء في 25 يونيو.وسيتم فصل الخدمات في 2 يوليو، والبدء في أعمال الإزالة في 9 يوليو، كما سيتم البدء بإشعار سكان حيي العدل والفضل بالإخلاء في 16 يوليو، وفصل الخدمات سيكون في 23 يوليو، ومن ثم بدء أعمال الإزالة في 30 يوليو، كما سيتم إنذار حيي أم السلم وكيلو 14 الشمالي بالإخلاء في 30 يوليو، وفصل الخدمات في 6 أغسطس والبدء بأعمال الإزالة سيكون في 13 أغسطس.