بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في وفاة الرئيس السابق بوجار نيشاني – رحمه الله.



وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية ألبانيا السيد بوجار نيشاني – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في وفاة الرئيس السابق السيد بوجار نيشاني – رحمه الله.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية ألبانيا السيد بوجار نيشاني – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».