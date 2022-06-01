تفقد وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل اليوم (الأربعاء) عددًا من المرافق الصحية بمكة المكرمة؛ وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل عن كثب في المواقع التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية لتيسير أداء نسكهم لحج هذا العام 1443هـ.

واستهل وزير الصحة جولته التي رافقه فيها كل من رئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي الدكتور عدنان المزروع، ووكيل الوزارة الدكتور هاني جخدار، والرئيس التنفيذي للتجمع بالإنابة الدكتور حاتم العمري، وكذلك مدير عام الشؤون الصحية بمكة المكرمة الدكتور وائل مطير، وعدد من القيادات، وشملت القطاعات الصحية بمشعر عرفات ممثلة في مستشفى شرق عرفات، مستشفى عرفات العام، مستشفى جبل الرحمة، مستشفى نمرة، ومركز صحي عرفات، استمع خلالها إلى شرح تفصيلي عن الأقسام الموجودة بالمراكز والخدمات التي تقدمها ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية والبرتوكولات المعتمدة من قبل الوزارة.

بعد ذلك توجه الوزير إلى مشعر منى وقام بجولة تفقدية لكل من مستشفى منى الوادي، ومستشفى منى الشارع الجديد، ومستشفى منى الطوارئ، ومستشفى منى الجسر، إضافة إلى مركزي منى الصحي 2 و17 واختتم جولته بزيارة مدينة الملك عبدالله الطبية زار خلالها الأقسام المختلفه التي شملت الطوارئ وأقسام القلب والأورام وأقسام التنويم واستمع إلى شرح مفصل عن نوعية الخدمات التخصصية التي تقدمها المدينة الطبية واحتياجاتها.