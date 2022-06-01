اتُّخِذَت بحقهما الإجراءات النظامية.. وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة شرطة تبوك: القبض على شخصين وثّقا ونشرا مخالفتهما للأنظمة المرورية أخبار الأربعاء 01 يونيو 2022 16:20 «عكاظ» (جدة) 70 مشاهدة المخالفان بعد القبض عليهما (الأمن العام) -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطنين لتوثيقهما ونشرهما في شبكات التواصل الاجتماعي قيادتهما بتهور وهروبهما من دورية أمنية أثناء أداء مهماتها الميدانية، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > شرطة منطقة تبوك شرطة تبوك تقبض على شخصين وثقا مخالفات مرورية