قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطنين لتوثيقهما ونشرهما في شبكات التواصل الاجتماعي قيادتهما بتهور وهروبهما من دورية أمنية أثناء أداء مهماتها الميدانية، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.