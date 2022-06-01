حصلت السعودية على 4 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS 2022» التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف بسويسرا تحت شعار «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاه والشمول والمرونة»، وذلك نظير تميز مشاريعها الابتكارية، ليرتفع بذلك مجموع شهادات التميز التي تحصلت عليها المملكة إلى 30 شهادة تميز.

ومنحت شهادات التميز لمشاريع «منصة اختبار» المقَدمة من وزارة التعليم عن فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة، و«برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية» المقَدم من هيئة الحكومة الرقمية عن فئة بناء القدرات، و«تحدي الأمن السيبراني» المقَدم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، و«مشروع مركز دعم تطوير الأعمال» المقَدم من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن فئة العلوم الإلكترونية.

ويأتي تحقيق المملكة لشهادات التميز، لتنافسيتها مع مشاريع عالمية، فيما يمثل تتويجها انعكاساً لمكانة قطاع الاتصالات على الصعيد الدولي ومستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع نتيجة للدعم المستمر الذي يحظى به من القيادة الرشيدة، والهادف لتسريع مشاريع التحول الرقمي وتفعيل التقنية في مختلف القطاعات بما فيها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه.