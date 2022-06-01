قامت الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات التابعة لوكالة اللغات والترجمة، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في تجهيز مقرها لترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة في مشعر عرفة، وربطها في مقرها بالمسجد الحرام بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة يوم عرفة وخطب الحرمين. وذكر مدير إدارة البث الرقمي المهندس حاتم الصاعدي، أن الوكالة تستعد الاستعداد الكامل والتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة، والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وعبر ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.