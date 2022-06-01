شهد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في الإمارة أمس، توقيع لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة لعدد من مذكرات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.ونوه أمير تبوك بتوقيع مذكرات التعاون بين لجنة شؤون الأسرة مع مختلف الجهات الحكومية، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة على دور الأسرة في المجتمع، ضمن برنامج التحول الوطني 2030.وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تعاون بين لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة مع كل من: جامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان وإدارة تعليم تبوك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، وغرفة تجارة وصناعة تبوك.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي، أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وفي بداية الاستقبال رفع أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ما تم تدشينه من مشاريع تنموية لمنظومة البيئة بالمنطقة بتكلفة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال.