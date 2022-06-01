تمهيدا لنقل مسار المكتبات واختصاصها من وزارة الإعلام إلى هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة، بدأت وزارة الإعلام، في نقل موظفيها الذين كانوا يعملون في المكتبات العامة إلى فروعها الرئيسية، وأشعرت وزارة الإعلام موظفيها في المكتبات العامة الحكومية التي كانت تتبع لها سابقا بضرورة مباشرة مهام وظائفهم في أحد فروع الوزارة في كل من (العاصمة المقدسة، أو المدينة المنورة، أو المنطقة الشرقية، أو مقر الوزارة الرئيسي في الرياض).وتأتي هذه الخطوة امتدادا لعدد من الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإعلام من أجل إعادة تنظيم فروع الوزارة، ونقل اختصاص المكتبات العامة لتكون تحت إشراف ومسؤولية هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة.