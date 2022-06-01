تستعد وزارة الحج والعمرة، لتحديد وإعلان باقات وشرائح حجاج الداخل لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ وأسعار الباقات بعد أن انتهت الوزارة أمس، من تخصيص مواقع شركات ومؤسسات حجاج الداخل والبالغ عددها ١٧٠ شركة مرخصة حتى الآن في مشعر منى. وتم تقسيم مخيمات مشعر منى إلى 5 فئات حسب قربها من منشأة الجمرات. ووصل عدد المخيمات التي تم تطويرها من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ٤٢ موقعًا لحجاج الداخل تستوعب أكثر من ٨١ ألف حاج، في حين بلغ عدد المخيمات غير المطورة ٧٧ موقعًا تستوعب أكثر من ٥٩ ألف حاج.