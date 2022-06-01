ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية مملكة هولندا ويبكه هويكسترا، خلال اتصال أجراه الأخير، الجهود الدولية المبذولة بشأن التعامل مع الأزمة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم «صافر»، بسبب الممارسات العبثية لمليشيا الحوثي الإرهابية قبالة السواحل اليمنية، وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.الجانبان السعودي والهولندي، استعرضا أيضاً خلال المكالمة الهاتفية، العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.