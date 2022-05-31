نظمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة جلسة ثقافية بصالون أفق النسائي بقاعة الندوات بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع تحت عنوان:«قصة نجاح في عالم الأزياء» ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض للعام 2022، وأدارت الجلسة أفنان الخضر، بمشاركة المصممة والمستشارة في تطوير قطاع الأزياء أروى العماري، إذ أشارت في بداية اللقاء إلى أن دخولها إلى عالم الأزياء كان نتاج حبها للفنون بما فيها الرسم والموسيقى منذ الطفولة واستمر معها هذا الشغف حتى بعد دراستها تخصصا مختلفا حتى جاء الوقت الذي درست فيه الأزياء.

وحول لقب أكثر العقول إبداعا الذي حصدته في برنامج من قبل BBC وإطلاقها من خلاله «مجموعة فخر» تقول «من واجبي أن أعمل على إيصال صورة جميلة ومشرفة للتراث والثقافة في المملكة من خلال الأزياء وهذا ما عملت عليه من خلال البرنامج، وحصولي على الجائزة شيء أفتخر به».

وحول الثقافة والبيئة وعلاقتها بالأزياء أوضحت المصممة أروى العماري أن «المصمم نتاج بيئته وتراثه» وأشارت إلى أن القيادة الثقافية بدأت تدفع الشباب والشابات نحو قطاعات مختلفة وجديدة منها قطاع الأزياء الذي يعتبر صناعة تقدر بملايين الدولارات في العالم وتعتبر محركا اقتصاديا مهما.

وعن مشروع «آرام» - العلامة التجارية الخاصة - بها قالت المصممة أروى العماري إن «آرام» لم تتوقف على الأزياء كون «آرام» علامة تجارية متكاملة لذلك دخلت بعالم تصميم الحقائب والمجوهرات. وحول مشاركتها في معارض مختلفة أكدت أن المعارض تمثل قناة مهمة للمصممين والمصممات لإيصال رؤيتهم محلياً وعالمياً كونهم قطاعا ثقافيا مهما إلى جانب قطاعات ثقافية أخرى كالسينما والموسيقى مثلاً.

وعرضت المصممة أثناء اللقاء قطعا مختارة من التراث السعودي منها فستان «قطعة مستوحاة من المجلس السعودي» كما عرضت قطعة رجالية تمثل «البشت السعودي» بطريقة عصرية.