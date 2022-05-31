صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس المحلي بمحافظة الشملي من الأهالي، لمدة 4 سنوات، بناءً على ما رفعه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد.



وضم المجلس كلا من: عبدالعزيز مريبد العنزي، وحمود نايف العنزي، وبشير مساعد النومسي، وسلمان جويعد العنزي، ومحمد راشد التميمي. وأعرب أعضاء المجلس الجديد عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية وأمير منطقة حائل، ومحافظ الشملي، مؤكدين بذل المزيد من الجهد لما فيه صالح المواطنين وتحقيق كل ما من شأنه المزيد من النمو والتطور والازدهار في ظل دعم الحكومة الرشيدة.