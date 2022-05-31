أوضحت النيابة العامة أنه تم إدراج مستحضر الجابابنتين إلى الجدول الثاني للمؤثرات العقلية فئة ه المراقبة محليا، طبقا لقرار الجهات المختصة واستنادا للمادة ٧٠ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضافت النيابة أن أعراض مستحضر الجابابنتين تتنوع ما بين الدوخة والدوار والعصبية الشديدة والدخول في نوبات من العدوانية الشديدة وحدوث اضطرابات ومشكلات في الذاكرة وكذلك الشعور بالتعب والإرهاق نتيجة هبوط الدورة الدموية وحدوث ارتعاش في الأطراف وفقدان السيطرة على الجسم، بالإضافة إلى الإصابة بالإمساك وحدوث اضطرابات في المعدة، كما اشتملت الأعراض على حدوث تشوش في الرؤية نتيجة انخفاض ضغط الدم وضعف مراكز المخ والتلعثم في الحديث والإدمان وعدم القدرة على الاستغناء عنه.