وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تهدف إلى التنسيق بين الطرفين وتبادل الخبرات والبيانات بما يخدم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ومثل الهيئة الملكية الرئيس التنفيذي للتخطيط والتنمية الدكتور وليد عبدالعال، ومن المؤسسة العامة لتحلية المياه، نائب المحافظ للإنتاج المهندس عبدالله بن ناصر الزويد.

وتضمنت الاتفاقية تبادل المخططات العامة لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المتعلقة بنطاق عمل الطرفين والتقارير السنوية لمعدلات النمو السكاني المتوقعة لتحديد استهلاك المياه المستقبلية، والمساهمة في رفع جودة الحياة في مكة المكرمة من خلال إضافة أبونات المغنيسيوم 12 في مياه الشرب المغذية لمكة المكرمة.

كما اشتملت المذكرة، على تزويد الهيئة الملكية ببرامج التشغيل وخطط الصيانة وتأثيرها على إمدادات المياه لمدينة مكة المكرمة. ونصت على تبادل الخبرات والدراسات والأبحاث، والتعاون في دعم المبادرات والمشاريع الكبرى التي يرغب الطرفان في تنفيذها، وضرورة تنظيم لقاءات وندوات وورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية.