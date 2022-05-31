وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم (الثلاثاء) مذكرة تعاون، تهدف إلى توظيف إمكانات وخبرات الجهتين بما يحقق المصلحة المشتركة في نطاق اختصاصهما.

وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات التعليمية والتدريبية والقانونية، ورفع مستوى الوعي القانوني والأمني في المجتمع، ونشر الثقافة العدلية والحقوقية، ودعم الأنشطة ذات العلاقة.

وأكد المعجب أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر يخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي القانوني والعدلي، في ظل التقدم الذي تشهده دولتنا حرسها الله في كافة المجالات بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة أدامها الله.

كما نوه بالدور الأكاديمي المميز الذي تؤديه جامعة الملك سعود، باعتبار أن التعليم المتكامل والنوعي هو الأساس في بناء الإنسان، وإعداده لخدمة وطنه وقيادته.

من جانبه، أشار العمر إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، مؤكداً على أهمية توقيع مذكرة التعاون سعياً من الجامعة للشراكة مع مؤسسات المجتمع.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود النيابة العامة للتكامل مع مؤسسات الدولة تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠.