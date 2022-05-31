ترأس أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم جلسة المجلس لدورته الثانية لعام 1443هـ في مكتبه بقصر الحكم.

واستهل أمير الرياض الاجتماع بالحمد والثناء لله عز وجل على ما تشهده المملكة من تطور وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي أنه جرى استعراض جدول أعمال هذه الجلسة والذي تضمن محضر اجتماع الدورة السابقة (الأولى) لعام 1443هـ والمنعقدة في 7/7/1443هـ وما صدر من توصيات وقرارات حيالها.

بعد ذلك تمت مناقشة ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق والذي تضمن عدداً من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بالنواحي التنموية والخدمية.

كما استعرض المجلس المواضيع المقدمة من اللجنة التعليمية وكان من أبرزها استعراض المحاور الرئيسية لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتفوق والتميز العلمي، وكذلك استعرض المجلس المواضيع المقدمة من لجنة التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والإعلامية وشؤون الأسرة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمنطقة، وكذلك الاطلاع على البرامج والمشاريع المتعلقة باللجنة النسائية للتنمية المجتمعية والتي كان من أبرزها نتائج الدراسة المسحية للحرف والحرفيين وأماكن تركزهم في محافظات منطقة الرياض، كما أكد المجلس أهمية إجراء دراسة مسحية لاحتياج أسر الحرفيين في المحافظات وإدراجهم ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر للإنماء الاجتماعي في المرحلة الثانية لتحسين البنية السكنية لهم، كما أشاد المجلس ببرنامج بناء المبادرات في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وأكد أهمية تطبيقه على الكوادر المعنية بإدارة البرامج والمشاريع التنموية على مستوى لجنة شؤون الأسرة واللجان التابعة لها في المحافظات وتوفير الدعم اللازم من خلال أمانة المجلس ولجان المجلس ذات العلاقة.

وفي نهاية الاجتماع شكر أمير الرياض أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة.