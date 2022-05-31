حققت حملة «ومن أحياها» التوعوية التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي أخيرا، لقب غينيس للأرقام القياسية، بعدما نجحت في جمع 9836 تعهدا عبر موقعها الإلكتروني، تعهد فيه المشاركون بتعلم الإسعافات الأولية وكيفية استخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن الحملة التي أقيمت بواجهة الرياض، شهدت إقبالا كبيرا من مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، الذين أظهروا رغبة حقيقية في تعلم الإسعافات الأولية وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية التي وضعتها الهيئة في عدد من الأماكن العامة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وأضاف الصوينع، أن صفحة الحملة على موقع الهيئة، تلقت آلاف التعهدات خلال الساعات الماضية، خصوصا بعدما تفاعل مع الحملة عدد من المؤثرين على الشبكات الاجتماعية وعدد من حسابات الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن نجاح الحملة في جمع هذا العدد الكبير خلال هذا الوقت القياسي، دليل على عمق الإحساس بالمسؤولية المتجذر في المجتمع السعودي ورغبة أفراده في أن يكونوا دوما سفراء للحياة ومؤثرين على المستوى الإنساني.