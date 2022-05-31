أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه ضمن الرصد المشترك مع وزارة التجارة والجهات المختصة، فقد أصدرت الهيئة غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية، كما أصدرت تعميماً بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها.

وكشفت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في: مخالفة نظام الإعلام المرئي والمسموع، مخالفة نظام مكافحة التدخين، مخالفة نظام التجارة الإلكترونية، ممارسة العمل التجاري دون رخصة، وذلك على منصة «سناب شات» بمعرف «***YO@».

وأفادت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها اتخذت عدة إجراءات بحقها، كالتالي: إحالة المعلنة والمنشأة التجارية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، التعميم بمنع التعامل مع المعلنة، غرامة 400 ألف ريال غرامة من لجنة الالتزام بنظام الإعلام المرئي والمسموع.