باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، خلال شهر شوال 1443، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3835 جولة رقابية، والتحقيق مع 161 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكشفت «نزاهة» أنه تم إيقاف 41 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني (980)، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس 0114420057.