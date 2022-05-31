بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلائها العرش.وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «يطيب لنا بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلائكم العرش، أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، اطراد التقدم والازدهار».