استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض أمس، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل الوزير الجبير، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.