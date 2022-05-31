ترأست المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أعمال الدورة السادسة للجنة الدائمة للأمن السيبراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها الضوابط الاسترشادية الأساسية في الأمن السيبراني، ومهمات آلية عمل اللجنة الدائمة للأمن السيبراني، ومجموعة من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون.ويأتي اجتماع اللجنة في إطار دورها الرئيسي في تعزيز التعاون لتحقيق مجتمع سيبراني آمن بدول المجلس يقدم أفضل الخدمات في المجال وسط المخاطر السيبرانية التي تتعرض لها الدول حول العالم، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والسبل الكفيلة بحماية وإدارة التحديات في المجال.يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعد الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، كما تقوم بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.محاور الاجتماعالضوابط الاسترشادية الأساسيةمهمات آلية عمل اللجنة الدائمةتعزيز التعاون لتحقيق مجتمع سيبرانيتطبيق أفضل الممارسات للحماية