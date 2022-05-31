أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن ندوة «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما»، التي ستقام اليوم في رحاب المسجد الحرام، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تجسد عناية الدولة بالفتوى لما لها من أثر مباشر على قاصدي الحرمين الشريفين الذين يفدون لأداء مناسك الحج والعمرة.وشدد المفتي على أهمية الفتوى وضرورة تأهيل المفتين وإحاطتهم بأدلة الأحكام الشرعية والقدرة على الاستنباط، واحتساب الأجر في إبلاغ هذا الدين، والنصيحة للمسلمين، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ لما يحبه ويرضاه وأن يجعل ما يقومان به من خدمات جليلة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما في موازين حسناتهما.من جانبه، بيّن الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد، أن هذه الندوة العلمية التي يشارك فيها أعضاء هيئة كبار العلماء تركز على الفتوى في الحرمين الشريفين؛ نظراً لدقة مسائل المناسك وأثر الفتوى المنضبطة المؤصلة في أداء المسلمين لشعائرهم ومناسكهم بكل طمأنينة وسكينة، مهتدين في ذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.يذكر أن الأمير خالد الفيصل، سيرعى اليوم، ندوة «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما»، التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، في المسجد الحرام.ويشارك في الندوة أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور عددٍ من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات بالمملكة.