شرف أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس، حفل أهالي محافظة صبيا، بمناسبة الزيارة التفقدية التي قام بها للمحافظة، واشتمل الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة على كلمة لأهالي المنطقة، وأشار أمير المنطقة خلال الحفل إلى ما تشهده محافظة صبيا كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والمقيم، وإنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.وشدد على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول، والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية، مبرزًا التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن، ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.كما تضمن الحفل أوبريتاً وطنياً وقصيدتين شعريتين بالمناسبة، فيما التقى الأمير محمد بن ناصر، بحضور نائبه مشايخ صبيا، حيث جرى بحث احتياجات محافظة صبيا والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية والتنمية في المجالات الزراعية والسياحية والتنموية والنقل وغيرها من المشروعات، إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات أمير منطقة جازان حيالها.